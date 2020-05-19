Возбуждено дело из-за фейка о продаже бесплатно поставленных Китаем в Москву масок

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19.05.2020, 19:30, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по факту распространения сведений о якобы продаже в Москве масок, которые были поставлены в российскую столицу в качестве китайской гуманитарной помощи, информирует СК России.

«В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции (ст.207.1 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Указывается, что пользователь одной из соцсетей разместил видео с утверждением о продаже в розничных магазинах Москвы медицинских масок, которые являются гуманитарной помощью и должны были распространяться среди граждан бесплатно.

«Для подтверждения своих слов пользователем демонстрируется упаковка защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи. Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара», – говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что с апреля в РФ выявили почти 7 тыс. ложных сообщений о коронавирусе.



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