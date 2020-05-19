 

В Коми ликвидируют интернат, воспитанников которого заставляли убирать борщевик

19.05.2020, 19:30, Новости дня

Власти Коми приступили к ликвидации коррекционной школы-интерната №15 для детей-сирот в селе Пажга Сыктывдинского района, воспитанники которого получили ожоги при уборке борщевика.

Уточняется, что министерству образования, науки и молодежной политики региона совместно с министерством имущественных и земельных отношений республики поручено провести необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией учреждения, пишет «Интерфакс»

Напомним, в августе 2017 года прокуратура проверила факт уборки борщевика воспитанниками интерната села Пажга.

Как выяснилось, воспитанников интерната с ведома педагогов привлекали к работам в подсобных хозяйствах жителей Пажги. Подростки были заняты на работах с вредными и опасными условиями труда, допуск к которым запрещен.

Так, воспитанникам в Пажгинской школе-интернате было дано задание – уничтожить борщевик. При этом спецодежду и перчатки подросткам не выдали, в результате чего несколько подростков получило ожоги рук и ног.

По итогам проверки региональный Роспотребнадзор возбудил дело в отношении интерната.



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