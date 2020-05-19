Мнение: Нео-луддизм

19.05.2020, 19:27, Разное

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют США, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. По словам главы Белого дома, его администрация провела расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.

Тактика "агрессивных переговоров" – бизнес-модель Трампа. Он всегда начинает с предъявления угроз. Однако здесь ситуация, что называется, вынуждает. ВОЗ – структура глобальных противников Трампа, и раз уж пандемия становится лайт-версией мировой войны, то ВОЗ, как один из инструментов этой войны, да еще и полностью захваченный противниками Трампа, безусловно, подлежит изоляции. Финансирование США для ВОЗ, конечно, будет потерей, но частное финансирование от фондов плюс коррупционные механизмы функционирования ВОЗ вполне поддержат ее существование.

А вот организационная составляющая угроз Трампа выглядит посерьезнее. Прекращение США членства в ВОЗ будет означать, что ее рекомендации на территории США действовать не будут. Штаты, в общем-то, себя вообще мало печалят обязательствами перед глобальными структурами, всегда имея возможность не исполнять их в случае противоречий с текущей американской политикой. Но выход из ВОЗ будет означать, что все ее оргструктуры должны будут покинуть Америку, механизмы ВОЗ прекратят действие на территории США (скажем, даже в случае объявления всемирной пандемии Штаты могут игнорировать такое решение ВОЗ).

Трамп еще во время своей предвыборной кампании не скрывал предельно скептического отношения к ООН, ее структурам и структурам международным в целом. Причина – как раз в том, что его политические противники давно захватили бюрократические структуры этих организаций и используют их в продвижении своих проектов. У республиканцев вообще с ООН отношения все хуже, и началось это с момента крушения СССР. Буш-младший был весьма недоволен ооновской деятельностью в Ираке, когда тогдашний госсекретарь Кофи Аннан выбил право контроля над программой "Нефть в обмен на продовольствие" и передал ее своему сыну, который стал воровать на ней так, что любой путинский друг по сравнению с ним – мелкий жулик. Воровать – это полбеды, но Саддам Хусейн коррумпировал ооновскую комиссию и преспокойно занялся контрабандой нефти чуть ли не под ее крышей. Что и стало причиной тогдашнего скандала и отстранения семейки Аннанов от потоков.

Международные структуры после крушения двуполярного мира стали бесхозными, в новом мире их функционал перестал отвечать сложившейся обстановке. Но полномочия остались, остались и правовые механизмы. А значит – появилась рыночная ситуация спроса на полномочия и предложения со стороны бесхозных, но алчных международных чиновников.

ВОЗ, понятно, коррумпировали фармацевтические корпорации и фонды, продвигающие идеи будущего шестого уклада. А так как шестой уклад будет во многом основан на медицинских технологиях, то логично, что крупнейшие фонды, занимающиеся продвижением будущей цифровой экономики, оккупировали поляну. Тот же фонд Билла и Мелинды Гейтс стал одним из важнейших спонсоров ВОЗ.

К чему привела коррупция ВОЗ, можно было видеть на примере предыдущих "пандемий" свиного, птичьего гриппа, атипичных пневмоний. "Биг Фарма" через ВОЗ объявляла состояние пандемии и массировано продавала случайно оказавшиеся у них вакцины именно против внезапно вспыхнувшей болезни.

Логично, что подобные схемы не стоят на месте и развиваются. Нынешняя "пандемия" – это как раз включение в игру новый участников из числа крупнейших фондов, продвигающих технологии Шестого уклада. А потому и пандемия теперь необычная.

Если понимать, что Шестой уклад неизбежен, то вообще-то Трамп действует как заправский луддит, пытаясь противостоять "прогрессу". Но это вполне нормальное поведение, так как прогресс всегда выглядит одинаково – в новый чудесный мир прорывается небольшая часть человечества, оставляя за бортом всех остальных. Чудесный цифровой мир – это наше будущее, и никуда от него не деться. Но перейдут в него из нашего очень немногие. А вот остальные и пытаются вначале затормозить наступление этого светлого будущего, а затем, когда оно станет неизбежным, постараются выторговать у него социальное пособие, чтобы прожить.

Пока действия Трампа – это первая фаза борьбы с дивным будущим цифрового фашизма. Он пытается затормозить его приход. Не потому, что Трамп – антифашист или какой-нибудь комми. А потому, что все интересы Трампа и тех структур и людей, которых он представляет, связаны с нынешним технологическим укладом. Им меняться уже поздно, они все в нём. Исторически Трамп, конечно, проиграет. И тогда проигравшая сторона будет бороться с победителями за почетные условия капитуляции, за социальный пакет, который перешедшие в Шестой уклад будут платить оставшимся в предыдущем.