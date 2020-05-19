Американские журналисты восхитились советской ядерной минометной установкой

19.05.2020, 19:17, Разное

Недавно одно из профильных американских изданий опубликовало обзор советской самоходной ядерной установки 2Б1 “Ока”, разработанной еще в 50-х годах прошлого века. По мнению авторов статьи, отказ СССР от серийного выпуска этой бронемашины стал счастьем для США.

Калеб Ларсон, автор опубликованной в американском издании The National Interest статьи, информировал, что упомянутая установка, названная в честь знаменитой русской реки Ока, стал частью реализации ядерной доктрины середины XX века, предполагавшей оснащение ядерным оружием самоходных установок и бомбардировщиков. С особенным почтением журналист описал самую уникальную часть бронированной машины – огромную пушку большой длины, имеющей впечатляющий диаметр снаряда в 420 миллиметров. К слову, даже орудия американских линкоров времен Второй Мировой, считавшиеся обладателями наиболее мощных пушек тех времен, имели диаметр стволов несколько меньший, составлявший 406,4 мм. Также в материале упоминается, что 2Б1 “Ока” базировалась на шасси тяжелого танка Т-10 с дизельным двигателем мощностью 750 л.с. Примечательно, что безопасность экипажа также была на высоком уровне.

Впрочем, уже первые испытания уникального образца бронетехники показали “узкие места” разработки. К примеру, в процессе испытательных стрельб произошли значительные повреждения шасси установки. Также катастрофический урон был нанесен и коробке передач. Вероятно, разработчики могли внести в конструкцию соответствующие поправки, однако стратегическая концепция к тому времени изменилась, и большее предпочтение было в итоге отдано ракетным установкам. Тем не менее, американские эксперты не смогли сдержать восхищения потенциалом советского “гиганта”. “2Б1 “Ока” является ярким примером огромной ядерной артиллерии, которая, к счастью, никогда не проходила стадию прототипа”, – резюмировал свое мнение Калеб Ларсон.