Медведев заявил, что кризису «пока не видно конца»

19.05.2020, 19:16, Новости дня

Кризис, вызванный коронавирусом, затягивается, службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Медведев сообщил на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап», что «всякая кризисная история всегда обнажает слабые места», и «очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран», передает ТАСС.

Одной из таких проблем он назвал недостаточную эффективность служб занятости: «В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, – а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, – произошел провал (в выполнении задач службами занятости)».

Ранее было названо число безработных в России.