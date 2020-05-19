 

Китай потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе

19.05.2020, 19:16, Новости дня

Власти США постоянно выступают с необоснованными заявлениями, чтобы очернить репутацию Китая на фоне ситуации с пандемией коронавируса, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Отдельные американские политики должны прекратить попытки переложить собственные проблемы на плечи других и активизировать сотрудничество с мировым сообществом, объединив усилия в борьбе с пандемией», – передает его слова ТАСС.

Представитель МИД подчеркнул, что Белый дом должен обратить внимание на меры по ликвидации эпидемии в США.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, пообещав прекратить финансирование организации, если она не выполнит его требования в течение 30 дней. В первую очередь он потребовал продемонстрировать независимость структуры от Китая.

В Китае, между тем, заметили, что американское правительство давно знало о коронавирусе, но не предпринимало никаких мер по сдерживанию инфекции.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.



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