На Украине признали потерпевшим националиста, подозреваемого в убийстве человека

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19.05.2020, 19:08, Новости дня

СБУ признала потерпевшим подозреваемого в убийстве человека украинского националиста Сергея Стерненко, сообщают СМИ.

В понедельник Стерненко, подозреваемый в убийстве человека в Одессе, приехал в СБУ по повестке. После следственных действий он сообщил, что его признали потерпевшим, информирует NewsOne.

«Меня признали потерпевшим. Я на 100% уверен, что по состоянию на сегодня мне должны были вручить подозрение по статье115 – умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы не молчим на эту тему, что вы пришли сюда, они решили сегодня не нарушать закон», – сообщил Стерненко.

Отмечается, что человека, который был убит, признали подозреваемым в деле о нападении на Стерненко, также был признан подозреваемым раненый приятель погибшего.

Политолог Андрей Манчук в материале для газеты ВЗГЛЯД рассказывал об обстоятельствах убийства с участием Стерненко и других подобных резонансных случаях на Украине.



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