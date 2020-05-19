На Украине признали потерпевшим националиста, подозреваемого в убийстве человека

19.05.2020, 19:08, Новости дня

СБУ признала потерпевшим подозреваемого в убийстве человека украинского националиста Сергея Стерненко, сообщают СМИ.

В понедельник Стерненко, подозреваемый в убийстве человека в Одессе, приехал в СБУ по повестке. После следственных действий он сообщил, что его признали потерпевшим, информирует NewsOne.

«Меня признали потерпевшим. Я на 100% уверен, что по состоянию на сегодня мне должны были вручить подозрение по статье115 – умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы не молчим на эту тему, что вы пришли сюда, они решили сегодня не нарушать закон», – сообщил Стерненко.

Отмечается, что человека, который был убит, признали подозреваемым в деле о нападении на Стерненко, также был признан подозреваемым раненый приятель погибшего.

Политолог Андрей Манчук в материале для газеты ВЗГЛЯД рассказывал об обстоятельствах убийства с участием Стерненко и других подобных резонансных случаях на Украине.