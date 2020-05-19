Бастрыкин поручил создать судебно-экспертное учреждение в рамках СК

19.05.2020, 19:08, Новости дня

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в ближайшее время сделать все необходимое для создания судебно-экспертного учреждения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 единиц, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

По ее словам, в число экспертиз войдут почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.

«Заслушав доклад, Бастрыкин поручил обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, направленных на создание судебно-экспертного учреждения ведомства в кратчайшие сроки», – отметила представитель.

Уточняется, что исполняющий обязанности руководителя судебно-экспертного управления СК РФ Андрей Марков сообщил о ведении активной подготовительной работы.

Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предполагается наделить Следственный комитет дополнительными полномочиями.