 

Бастрыкин поручил создать судебно-экспертное учреждение в рамках СК

19.05.2020, 19:08, Новости дня

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в ближайшее время сделать все необходимое для создания судебно-экспертного учреждения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 единиц, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

По ее словам, в число экспертиз войдут почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.

«Заслушав доклад, Бастрыкин поручил обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, направленных на создание судебно-экспертного учреждения ведомства в кратчайшие сроки», – отметила представитель.

Уточняется, что исполняющий обязанности руководителя судебно-экспертного управления СК РФ Андрей Марков сообщил о ведении активной подготовительной работы.

Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предполагается наделить Следственный комитет дополнительными полномочиями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

06.05 / На Марсе обнаружили следы существования древних рек

29.03 / “Маску надеть? Намордник надень!” Тищенко и Куницкий поругались на заседании фракции

08.04 / Котенка с улицы Лизюкова обеспечили медицинской маской

28.04 / Абэ не приедет на День Победы в Москву, если празднования перенесут на 3 сентября

22.04 / Сенат одобрил дополнительную помощь малому бизнесу и больницам

01.05 / В Швеции нашли весьма странный способ борьбы с коронавирусом

07.05 / Собянин ввел маски в Москве и назвал реальное число больных: 300 тысяч. Это в 3 раза больше официальной статистики

16.04 / ОПЕК спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в мире

27.04 / В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска