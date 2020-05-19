 

США заподозрили иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы

19.05.2020, 19:08, Новости дня

США подозревают иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Вызывает беспокойство, что Mahan Air, видимо, перевозит золото из хранилищ Венесуэлы в Иран, лишая венесуэльский народ ресурсов, необходимых для восстановления экономики», – цитирует RT сообщение Госдепа.

Ранее США заподозрили Европу в покупке венесуэльской нефти.



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