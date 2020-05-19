 

Молочные продукты назвали обещающим средством профилактики сердечно-сосудистых болезней

19.05.2020, 19:06, Разное

Употребление не менее двух порций молочных продуктов в день связано со снижением риска развития гипертонии, сахарного диабета и метаболического синдрома. Об этом утверждает исследование, опубликованное в BMJ Open Diabetes Research & Care.

Метаболическим синдромом называют комплекс симптомов, повышающих риск сердечно-сосудистых болезней, диабета и ряда других патологий. Он включает повышенное артериальное давление, нарушения в липидном составе в крови (увеличение концентрации «плохих» липидов и снижение – полезных), абдоминальное ожирение, увеличение уровня глюкозы в крови натощак.

Ученые проанализировали данные крупного международного исследования «Проспективная сельская и городская эпидемиология» (PURE), которое включало участников из 21 страны. В нем за здоровьем примерно 190 тысяч человек наблюдали в течение девяти лет. Авторы рассматривали эффекты употребления молока, йогурта, сыра и различных молочных блюд.

Со снижением риска гипертонии, диабета и метаболического синдрома было связано общее количество употребляемых молочных продуктов и количество цельномолочных продуктов. Для продуктов с низким содержанием жира (1-2%) такой связи обнаружено не было.

У тех, кто съедал не менее двух порций молочных продуктов в день, в среднем риск метаболического синдрома был ниже на 24%. Для продуктов из цельного молока этот показатель увеличивался до 28% по сравнению с данными участников исследования, которые не употребляли молочные продукты.


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Согласно свежим данным, ожирение увеличивает вероятность развития диабета в шесть раз. В новом исследовании генетические факторы оказались менее влиятельными, чем считалось ранее.

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Риск гипертонии и диабета был ниже на 11-12% у людей, которые съедали две порции молочных продуктов в день, и на 13-14% у тех, кто съедал три.  

В выводах исследования ученые отмечают, что употребление молочных продуктов может стать недорогим методом профилактики метаболического синдрома, если его эффект будет подтвержден в будущих исследованиях.



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