СК выясняет обстоятельства ЧП в обнинской лаборатории

19.05.2020, 19:05, Новости дня

На экспериментальной базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба в Обнинске произошло ЧП. Один из сотрудников лаборатории выполнял промывку реактора органического синтеза. В процессе этих работ взорвался находившийся под давлением сосуд с легко воспламеняющейся жидкостью. Ударная волна выбила дверь и окно, передает ГТРК "Калуга".

Пожар был оперативно потушен. Подоспевшие коллеги при помощи огнетушителя успели вовремя сбить пламя с пострадавшего. В тяжелом состоянии его госпитализировали в отделение реанимации. Директор научного центра Сергей Иванов сообщил, что ЧП произошло в лаборатории, которую арендует фармацевтическая компания.

СК региона организовал по данному факту доследственную проверку. Специалисты начали осматривать место происшествия. В ближайшее время они планируют опросить сотрудников предприятия, а также изъять производственные документы. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

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ГТРК "Калуга"