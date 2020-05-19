 

Британия: Евросоюз предлагает торговое соглашение низкого качества

19.05.2020, 19:05, Новости дня

Европейский союз предлагает Великобритании торговое соглашение "относительно низкого качества", сообщил главный британский переговорщик по Brexit Дэвид Фрост в письме своему коллеге из Европейского союза Мишелю Барнье, передает Reuters.

"В целом, в данный момент на переговорах предлагается не справедливые отношения свободной торговли между близкими экономическими партнерами, а относительно низкокачественное торговое соглашение, заключающееся в беспрецедентном надзоре ЕС над нашими законами и институтами", — сказал Фрост в письме, опубликованном на сайте правительства.

Британский переговорщик по Brexit ранее заявил, что Лондон и Брюссель "очень слабо продвинулись к соглашению по наиболее существенным нерешенным вопросам".

Выступая в конце последнего раунда переговоров о будущих отношениях, Дэвид Фрост сказал: "Мы только что завершили наш третий раунд переговоров с ЕС".

"Главным препятствием" для сделки стала "настойчивость ЕС по включению ряда новых и несбалансированных предложений на так называемое "равное игровое поле", отметил Фрост.



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