 

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей

19.05.2020, 19:05, Новости дня

В Белгородской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека. Именно столько людей успел заразить один парикмахер из Ракитянского района.

Специалист по взаимодействию со СМИ Департамента здравоохранения Белгородской области Даната Мухаметшина рассказала, что круг общения работника составил семь семей. В результате 23 человека получили положительный результат на коронавирус. В настоящее время инфицированные находятся под амбулаторным наблюдением дома, сообщает 360.

У остальных 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но эти люди все равно вынуждены соблюдать карантин в течение двух недель.



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