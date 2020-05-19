В Госдуме заявили о боли от трат бюджета на футболистов-дебоширов

19.05.2020, 18:53, Новости дня

Траты бюджетных миллиардов на футболистов-дебоширов – это боль для государства, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев отметил, что государство постепенно будет отходить от финансирования профессионального спорта в стране, вместо этого оно начнет укреплять отрасли детско-юношеского и массового спорта, передает ТАСС.

«Главное – чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными. А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль», – заключил депутат.

В 2019 году в РФС сообщали, что расходы на сборные РФ по футболу в 2018 году превысили запланированные в два раза.

В мае прошлого года суд признал футболистов Александра Кокорина и экс-игрока «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. В сентябре, сразу после освобождения из колонии по УДО, «Зенит» заключил с Кокориным новый контракт – до конца сезона.