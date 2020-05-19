 

В Госдуме заявили о боли от трат бюджета на футболистов-дебоширов

19.05.2020, 18:53, Новости дня

Траты бюджетных миллиардов на футболистов-дебоширов – это боль для государства, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев отметил, что государство постепенно будет отходить от финансирования профессионального спорта в стране, вместо этого оно начнет укреплять отрасли детско-юношеского и массового спорта, передает ТАСС.

«Главное – чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными. А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль», – заключил депутат.

В 2019 году в РФС сообщали, что расходы на сборные РФ по футболу в 2018 году превысили запланированные в два раза.

В мае прошлого года суд признал футболистов Александра Кокорина и экс-игрока «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. В сентябре, сразу после освобождения из колонии по УДО, «Зенит» заключил с Кокориным новый контракт – до конца сезона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Украина отказалась признавать геноцид армян

27.04 / В Сети появились фото нового купе BMW 2-й серии

09.04 / ЕР предложила проработать механизм ограничения роста цен на продукты

22.04 / Погребинский: Назначение Саакашвили приведет к отказу Москвы от коммуникации с Зеленским

30.03 / Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

20.04 / США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

19.04 / “Из области фантастики”. Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

27.04 / Успенская разочаровалась в считающих чужие деньги людях

19.05 / Гримасы карантина: в Москве исправили бюрократическую ошибку и отменили штраф лежачей больной

16.04 / Экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска