 

Политолог Александр Рар сообщил о перспективах развития конфликта в Евросоюзе

19.05.2020, 18:53, Разное

Германский политолог Александр Рар рассказал о перспективах развития конфликта в ЕС. Специалист назвал его ударом по структуре наднационального объединения.
Ранее Федеральным конституционным судом Германии были рассмотрены материалы дела о скупке государственных облигаций стран Евросоюза, проводившейся Европейским центральным банком. Суд принял решение о несоответствии приобретения ценных бумаг требованиям европейского права. В то же время главу Европейской комиссии такое решение возмутило, и она заявила о подвергании сомнению ФКС принципов ЕС. Александр Рар полагает, что этот конфликт касается не только прошлого, но и будущего Евросоюза, поскольку скупкой государственных облигаций ЕС оказывал поддержку наиболее бедным странам Европы, помогая им преодолеть кризис. Для этих целей использовались средства самых обеспеченных стран союза, из которых наибольшие суммы заплатила Германия. От нового кризиса, по мнению политолога, больше всего пострадали южные страны ЕС, ожидающие открытия им кредитных линий для ликвидации последствий коронавируса.

Александ Рар подчеркивает, что пока невозможно понять, какое влияние окажет решение Федеративного конституционного суда Германии на положение вещей в Евросоюзе. Однако, если страна с наиболее сильной экономикой «выйдет из игры», то за ней могут последовать и другие государства, пишет «Политэксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / В РФ начинается продажа ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro

17.04 / “Я очень сильно поправилась!”: Кожевникова перестала влезать в свои вещи

18.05 / Мнение: Отец Димитрий Смирнов идет на поправку. Ферштейн?

19.05 / Мнение: С кого берут пример нарушители масочного режима?

03.12 / Роскачество проверило качество мобильные приложения для заказа такси

29.04 / В Бразилии разработали систему компьютерного зрения для дистанционной диагностики лихорадки

27.03 / Личное: Стоп!

11.05 / Юлия Барановская показала лицо в бинтах

22.04 / В мире: Коронавирус обнажил любовь европейцев к доносам

06.04 / Трамп вводит в город войска для для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска