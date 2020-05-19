Политолог Александр Рар сообщил о перспективах развития конфликта в Евросоюзе

19.05.2020, 18:53, Разное

Германский политолог Александр Рар рассказал о перспективах развития конфликта в ЕС. Специалист назвал его ударом по структуре наднационального объединения.

Ранее Федеральным конституционным судом Германии были рассмотрены материалы дела о скупке государственных облигаций стран Евросоюза, проводившейся Европейским центральным банком. Суд принял решение о несоответствии приобретения ценных бумаг требованиям европейского права. В то же время главу Европейской комиссии такое решение возмутило, и она заявила о подвергании сомнению ФКС принципов ЕС. Александр Рар полагает, что этот конфликт касается не только прошлого, но и будущего Евросоюза, поскольку скупкой государственных облигаций ЕС оказывал поддержку наиболее бедным странам Европы, помогая им преодолеть кризис. Для этих целей использовались средства самых обеспеченных стран союза, из которых наибольшие суммы заплатила Германия. От нового кризиса, по мнению политолога, больше всего пострадали южные страны ЕС, ожидающие открытия им кредитных линий для ликвидации последствий коронавируса.

Александ Рар подчеркивает, что пока невозможно понять, какое влияние окажет решение Федеративного конституционного суда Германии на положение вещей в Евросоюзе. Однако, если страна с наиболее сильной экономикой «выйдет из игры», то за ней могут последовать и другие государства, пишет «Политэксперт».