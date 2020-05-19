 

Вышедшие из карантина итальянцы пожаловались на завышение цен в барах и парикмахерских

19.05.2020, 18:53, Новости дня

Итальянцы начали массово жаловаться на завышение цен в барах и парикмахерских, об этом сообщила итальянская ассоциация потребителей Codacons.

«Мы получаем десятки сообщений о повышении цен. Многие кафе подняли цены: в центре Милана, где эспрессо в среднем стоит 1,3 евро, его цена поднялась до 2 евро (+ 53,8%). В Риме при обычной цене в 1,1 евро – до 1,5 евро (+ 36,3%). Во Флоренции (1,4 евро) – до 1,7 евро (+ 21,5%)», – сообщили в ассоциации, передает ТАСС со ссылкой на итальянское телевидение.

Также подняли цены и парикмахеры, выросли ценники у шампуней и средств для укладки волос. Средняя цена на стрижку поднялась с 20 до 25 евро.

18 мая в Италии начали второй этап ослабления карантинного режима. С понедельника итальянцам разрешили свободно передвигаться внутри области и города проживания, но покидать регион без весомых причин пока нельзя.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также заявил, что с 3 июня «можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию». Франция раскритиковала это решение.



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