Число заразившихся коронавирусом медиков в Петербурге превысило 2500

19.05.2020, 18:50, Разное

С начала эпидемии в Петербурге коронавирусом заразились свыше 2,5 тысяч медицинских работников, сказал губернатор Александр Беглов в обращении к горожанам в эфире «Радио России».

Глава Петербурга уточнил, что пациентов с тяжелым течением заболевания принимают 20 городских стационаров. Беглов заверил, что все медики города, работающие с коронавирусом, уже получили федеральные доплаты.

«Пока заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет. В конце прошлой недели два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов на коронавирус», — цитируют губернатора РИА Новости.

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Ранее петербургские власти пообещали региональные компенсации медикам, заразившимся COVID-19. Если специальная комиссия признает медработника пострадавшим, то он получит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае смерти семье медика направят млн рублей. Сначала власти для таких выплат собирались оценивать вину заболевших медиков, но после широкой критики от этой идеи отказались.

На прошлой неделе Беглов заявлял, что в Петербурге коронавирусом заразились почти полторы тысячи медработников. По данным на 19 мая, в городе коронавирус подтвердился в общей сложности у 11,3 тысяч человек, больше 2 тысяч уже выздоровели, а 95 пациентов скончались.