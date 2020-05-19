 

В Киеве не увидели нарушения закона Кучмой и главой офиса Зеленского

19.05.2020, 18:48, Новости дня

Экс-глава Украины Леонид Кучма и руководитель офиса президента Андрей Ермак, договорившиеся о создании консультативного совета по урегулированию в Донбассе, не нарушали закон, сообщил представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников.

«Есть ли основания сегодня считать, что 11 марта что-то происходило в Минске, что можно квалифицировать как государственная измена – если мы говорим об Украине, то таких событий там не происходило… Никаких фактов нарушения и даже попытки посягнуть на государственный суверенитет, на территориальную целостность или изменить родине со стороны украинской делегации там не было», – приводит РИА «Новости» слова Резникова в эфире телеканала «Украина24».

Напомним, Служба безопасности Украины завела уголовное дело против Кучмы и Ермака по статье о совершении государственной измены. Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.

Напомним, 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и Ермака по статье «Госизмена». Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.



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