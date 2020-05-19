 

Володин предостерег от увеличения арендной платы для бизнеса в условиях пандемии

19.05.2020, 18:45, Разное

Арендаторы площадей в крупных торговых центрах и других объектах коммерческой недвижимости неоднократно обращались с жалобами на повышение арендной платы в период эпидемии. Вячеслав Володин поручил главе комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову разобраться в ситуации.

О результатах будет доложено на одном из ближайших заседаний нижней палаты. Об этом сообщает советник спикера Госдумы по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Увеличение арендной платы для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса недопустимо, подчеркнул Вячеслав Володин. При этом председатель нижней палаты напомнил, что государство приняло меры для поддержки граждан и предпринимательства. Ситуация находится на контроле у парламентариев.

Поддержка граждан и бизнеса в условиях пандемии продолжится. 19 мая в Думу поступили правительственные поправки к соответствующему законопроекту. Вячеслав Володин направил их в профильный комитет нижней палаты.



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