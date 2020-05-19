Скандалы: Всероссийский фальстарт

19.05.2020, 18:42, Разное

Как регионы «рисуют» статистику коронавируса ради снятия карантина

11 мая Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней и переходе к следующему этапу борьбы с пандемией — смягчению режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 40 регионов начали ослаблять запреты в нарушение эпидемиологических рекомендаций, однако в течение недели часть из них вновь усилили режим самоизоляции. По мнению экспертов, неразбериха при выходе из карантина может быть связана с недостатками методики Роспотребнадзора и искажением статистики на местах. «Новая» разбиралась, как регионам рекомендуют снимать ограничения и почему решения местных властей так быстро меняются.

Губернаторы против карантина

За несколько дней до выступления президента Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для поэтапного снятия ограничений. Один из основных критериев — коэффициент воспроизводства вируса Rt, который показывает,

сколько людей в среднем заражает один больной коронавирусом до изоляции.

Для перехода к первому этапу снятия ограничений значение Rt в регионе должно быть меньше единицы.

В рекомендациях указано, что для расчета Rt нужно взять число выявленных больных за последние четыре дня и разделить на число выявленных больных за предыдущие четыре дня. Если рассчитывать Rt по этой формуле, то, по данным на 18 мая, коэффициент распространения вируса ниже единицы был в 33 регионах — они могут постепенно снимать ограничения.

Ослаблять карантин в разной степени начали более 60 регионов, однако два из трех делают это в нарушение рекомендаций Роспотребнадзора.

Некоторые регионы, напротив, не торопятся ослаблять карантин, даже несмотря на то что коэффициент распространения вируса опустился ниже единицы, — формально критерий выполняется в 33 субъектах, однако этим правом воспользовалась лишь треть из них. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что снимать ограничения еще рано, а критерии Роспотребнадзора не выполняются, хотя Rt достиг нужного значения еще 11 мая. Мэр разрешил лишь открыть стройки и промышленные предприятия, тогда как первый этап снятия ограничений предусматривает прогулки и занятия спортом не более чем по двое, а также открытие небольших предприятий сферы услуг.

Можно только гадать, по какому принципу местные власти принимают решение о снятии ограничений, говорит профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич: «Есть начальник сервильный, который самые жесткие меры вводил, когда Путин сказал, а сейчас все освобождает. А есть более жесткие люди, как тот же Собянин, Кожемяка в Приморском крае, которые скажут «не, пока рано».

Помимо значения Rt для перехода к первому этапу снятия ограничений должны выполняться еще два критерия — в регионе должно быть свободно более 50% инфекционных коек, а на каждые 100 тысяч человек должно проводиться не менее 70 тестов на коронавирус в сутки. Однако оценить, в каких регионах выполняются эти критерии, невозможно из-за недостатка открытых данных. 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к смягчению ограничений готовы 27 регионов России — там снизился коэффициент распространения вируса, а также есть нужное количество свободных коек.

В федеральном Роспотребнадзоре на запрос «Новой» ответили, что решение о снятии ограничений в любом случае должны принимать региональные власти, а федеральные методические рекомендации — это лишь инструмент для них.

Формула на каждый день

Для расчета Rt существуют разные модели. Как объяснил «Новой» доцент МГУ Михаил Тамм, по методике Роспотребнадзора сложно принять решение о снятии ограничений, потому что значение Rt будет существенно изменяться буквально каждый день:

«Главная претензия, которая существует к этой формуле, — числа будут очень сильно отличаться изо дня в день. У вас будет получаться сегодня 1,1, завтра 0,8, послезавтра 0,95. И не очень понятно, как в такой ситуации принять решение [о снятии ограничений].

«Невозможно же каждый день менять правила — то отпустили, то опять зажали».

Тем не менее в некоторых регионах так и происходит: 13 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что через неделю откроются торговые центры, непродовольственные магазины и уличные кафе с соблюдением санитарных норм. Спустя два дня глава местного Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил Куйвашеву письмо, в котором попросил оставить ограничения в силе: коэффициент распространения инфекции по-прежнему высокий. Не смогли принять окончательное решение и власти еще нескольких регионов: в Белгородской и Смоленской областях часть отмененных ограничений вернули обратно.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что у региональных властей нет четкого понимания действий — они пытаются угадать реакцию федерального центра, в то время как Роспотребнадзор настаивает на соблюдении эпидемиологических критериев. «Вроде бы из уст Путина прозвучали слова, усиливающие Роспотребнадзор, — и он пытается укрепить свой аппаратный вес, позиционируя себя главнее губернаторов. Но все-таки Роспотребнадзор — новый игрок на рынке командования региональными властями, часть из них воспринимает такие ограничения как самодурство, и можно спорить, кто из сторон прав», — говорит он.

ТЕХНОЛОГИЯ

Как Роспотребнадзор считает коэффициент Rt

Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук:

— Для расчета коэффициента распространения инфекции применяется формула, по которой количество зарегистрированных больных в субъекте за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предыдущие 4 дня.

8 дней (4+4) выбраны не случайно: это половина инкубационного периода (который длится 14 дней) плюс 1 день. Подобная методика принята в странах Европы и позволяет более тонко отслеживать основные эпидемиологические процессы, а также быстро распознать ухудшение эпидемиологической обстановки.

С помощью этой формулы мы видим, увеличивается или уменьшается количество больных. Если за текущие 4 дня было зарегистрировано суммарно меньше больных, чем за предыдущие, то показатель будет меньше 1, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции.

Каждый день менять решение о снятии ограничений в зависимости от значения Rt не имеет смысла: коэффициент будет отражать число людей, которые заразились около двух недель назад. Для более корректного результата в методику Роспотребнадзора нужно добавить какое-то правило сглаживания, считают эксперты. В текущем виде формула будет работать, если в регионе каждый день выявляют примерно одинаковое число заболевших, а это маловероятно.

Эпидемия рисования

Опрошенные «Новой» эксперты отмечают, что в России достаточно много регионов, которые выдают «нарисованные» данные — число заболевших в них каждый день практически не меняется.

Директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников объясняет, что вероятность этого крайне мала из-за особенностей тестирования и распространения вируса: «Наверное, самый известный пример — это Краснодарский край, который на протяжении 12 дней показывал прирост количества выявленных больных строго в диапазоне от 96 до 99 человек в день. Делается разное количество тестов, они с разной скоростью обрабатываются, тестируются разные группы людей, соответственно, доля больных должна быть каждый день разная —

но в Краснодарском крае и в целом ряде других регионов законы статистики не работают».

Похожую стабильность показывает Курская область: в течение 12 дней в регионе выявляли от 65 до 69 заболевших в день. В Липецкой области число инфицированных держалось в интервале от 46 до 49 человек на протяжении 11 дней.

«Каждый отдельный пример таких цифр — где-то гладкий рост, где-то ровное плато, где-то гладкое снижение — можно было бы списать на случайность. Но когда мы видим, что в некоторых регионах количество выявленных берется с потолка и это остается безнаказанным, то неизбежно растут подозрения и относительно цифр из других регионов, включая даже Москву. В итоге — все меньше доверия к официальной статистике в целом по России и понимание, что эти официальные цифры все дальше и дальше от достоверного отображения реальной динамики эпидемии», — говорит Овчинников.

Михаил Тамм предполагает, что в последние дни все больше регионов стали показывать «нарисованные» данные, чтобы формула Роспотребнадзора работала: «Кажется, в последние дни эта эпидемия рисования распространяется на все большее число регионов. Возможно, это связано как раз с желанием получить гладкие кривые, чтобы формула Роспотребнадзора давала вменяемый результат».

Даже официальные данные показывают, что в момент объявления о смягчении карантина Россия находилась на пике эпидемии:

11 мая коронавирус был выявлен у 11 656 человек — это рекордное число подтвержденных случаев за день, страна вышла на третье место в мире по числу заболевших. После этого количество инфицированных начало снижаться.

Другие страны, как правило, начинают снимать ограничения, если прирост заболеваемости остается низким в течение одной-двух недель. Например, в Испании карантин начали смягчать после того, как коэффициент распространения вируса оставался ниже единицы в течение пяти дней. В Италии Rt держался ниже порогового значения почти две недели, прежде чем власти ослабили режим изоляции.

По расчетам «Новой», две трети регионов начали снимать ограничение в нарушение рекомендаций Роспотребнадзора,

а те субъекты, которые формально могут ослаблять карантин, пока осторожничают. Причиной преждевременного снятия ограничений в России скорее всего стала неблагоприятная экономическая ситуация.

Наталья Зубаревич отмечает, что местным властям приходится принимать решение в условиях растущего дефицита бюджетов: «Губернаторы выбирают открыть экономику, потому что у них будет сильно расти дефицит бюджета, а федеральная власть пока ничего внятного о поддержке региональных бюджетов не сказала, никаких мер на перспективу не заявлено. И губернатор встает враскоряку: он понимает, что у него доходная база сокращается, а расходы он сократить не может».

По ее словам, расходы субъектов Федерации выросли в связи с пандемией более чем на 10%, а покрывать их нечем: «Поэтому большинство решений обусловлены даже не словом «экономика», не словом «люди», а словом «бюджет».

Это просто рациональная попытка избежать провала, потому что нет надежд и гарантий, что тебе помогут на федеральном уровне».

Катя Бонч-Осмоловская, Артем Щенников, Екатерина Мартынова