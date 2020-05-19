Мнение: Берегите свои шпалы на петлицах – если фашист не увидит в вас человека, то увидит полковника

19.05.2020, 18:35, Разное



Фото: Пресняков, Иван Андреевич, генерал-майор. Лагерь: офлаг XIII D (62). ЦАМО РФ.

О генерал-майора Преснякове, который начинал свою военную карьеру прапорщиком в первой мировой войне, в гражданскую участвовал в разгроме Колчака и Унгерна, дослужился до генерал-майора Красной Армии, попал в плен в ходе битвы за Москву и был расстрелян нацистами в 1943 году в концлагере. В плену присяге не изменил.

Берегите свои шпалы на петлицах – если фашист не увидит в вас человека, то увидит полковника

Плен был жестокой, беспощадной проверкой духовных качеств людей.

Человек, имеющий высокие моральные черты, становился в этих страшных условиях благороднее, чище, твёрже, не жалел своих сил для общего дела. Совсем по другому раскрывались люди с мелкой душонкой, себялюбивые, расчётливые трусы.



Фото: Группа советских военнопленных под охраной солдат немецкой армии.

Возможно, в мирной обстановке они так бы и жили, пользуясь репутацией вполне добропорядочных людей, ходили бы на службу, голосовали на собраниях, тихонько в домашнем кругу, шипели на непорядки в торговле и в коммунальном обслуживании. Здесь, в лагере, лицемерить и притворяться было нельзя. Перед лицом ежеминутной смерти человек, точно просвечивался рентгеновским аппаратом: один представал перед своими товарищами, как герой, другой, как подлец, третий, просто как порядочный человек, честно выполняющий свой долг советского гражданина (впрочем, уже и это в той обста­новке являлось своего рода героизмом!), четвёртый – не становился предателем, но так падал духом, так опускался, что до прямого предательства оставался один шаг.



Фото: Советские военнопленные, доставленные в концлагерь Гузен, снимают форму.

И больно и тяжело было смотреть на этих, потерявших свою волю и достоинство людей. Они жались к печке, унижённо сгорбившись проходили мимо полицаев, клянчили окурки или подбирали их с полу, их томила только одна мысль: утолить любыми путями голод. Таких пленных с опустошённой душой, эсэсовцы считали подходящим элементом для вербовки в полицаи, осведомители и т.д.



Фото: Советские военнопленные в лагере в открытом поле.

Когда мы лежали раненными в Рославльском лагерном лазарете, Иван Андреевич* говорил мне:

– Сагит Абдуллович**, если хотите, чтобы немцы счита­лись с вами – никогда не снимайте офицерской одежды. Офицерская форма будет поддерживать в вас чувство достоинства, всё время напоминать вам, что вы представитель Советской Армии. А с другой стороны, в каждом немце сидит прусский солдафон, он благоговеет перед чинами, знаками различия. Берегите свои шпалы на петлицах – если фашист не увидит в вас человека, то увидит полковника – это остановит его от прямых издевательств и оскорблений.



Фото: Регистрация советских военнопленных, доставленных в лагерь Stalag XI D (321) в Эрбке (Oerbke). 1941 год.

Я всегда помнил мудрый совет Преснякова и вскоре сам убедился, что фашист никогда не пожалеет слабого больного, беззащитного человека, он ещё больше звереет при виде таких, а вот мундир, знаки различия его точно гипнотизируют, и он остерегается чересчур распоясыва­ться.



Фото: Пленные командиры Красной Армии в лагере Oflag 62 (XIII D) в Хаммельбурге.

О том, как они трусят людей сильных духом, как сразу понижают тон, сталкиваясь со сверкающим гневом глазами, слушая начальственный голос, я уже рассказывал выше.

*Генерал-майор Пресняков, Иван Андреевич, командир 113 Стрелковой дивизии. (В 1928-1934 г.г. преподаватель и руководитель тактики Омской пехотной школы имени М.В. Фрунзе.)

О нём я рассказывал тут https://stariy-voin.livejournal.com/101493.html.

**Подполковник Тазетдинов Сагит Абдуллович, командир 25-го стрелкового полка 9-ой стрелковой дивизии. (Выпускник Омской пехотной школы имени М.В. Фрунзе, 1926 года.)

Фрагмент документальной повести «От смерти к жизни», автор Тазетдинов С. А.

https://stariy-voin.livejournal.com/101830.html – цинк



Пресняков. 1941-й год.

Родился 22 августа 1893 года в селе Гридино Нижегородской губернии.

Русский.

После окончания учительской семинарии в Арзамасе, работал наёмным работником.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, призван по мобилизации в царскую армию.

В 1915 году Пресняков окончил школу прапорщиков

В 1917 году Окончил Казанское военное училище.

В составе 11-го гренадерского Фанагорийского полка участвовал в Первой мировой войне.

Начальник команды пеших разведчиков.

Прапорщик.

За отличия в боях дважды награждён.

В 1918 году добровольно пошёл в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, работал военным комиссаром, а затем военруком Ляписской волости Нижегородского уезда.

С июля 1919 года командовал ротой и батальоном в 1-м стрелковом полку Особой стрелковой бригады.

В составе войск 5-й армии участвовал в боях против войск Колчака.

В феврале 1920-го формировал караульный батальон при Атбасарском уездном военкомате Акмолинской области, а затем назначен командиром Крепостного полка Акмолинского укреплённого района.

С мая 1920-го – помощник командира 525-го стрелкового полка 175-й Сибирской стрелковой бригады 35-й стрелковой дивизии, с июля – команир полка.

В апреле 1921-го назначен преподавателем повторных курсов, а в июле – командиром отдельного отряда 35-й Сибирской стрелковой дивизии.

Учавствовал в боях по ликвидации частей генерала Унгерна.

С 1921-го по июль 1923-го: командир резервного полка, заведующий разведкой и адъютант командующего 105-й бригадой, помошник командира 314-го стрелкового полка и временно исполняющий должность командира этого полка, помощник командира 107-го Владимирского стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа.

В 1923 году Окончил курсы при Военной академии РККА.

После обучения назначен помощником командира 251-го стрелкового полка.

С декабря 1924-го – помощник командира и командир 252-го стрелкового полка.

С августа 1926-го командир 76-го Карельского стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии.

С августа 1928-го преподаватель Омской пехотной школы имени М.В. Фрунзе.

В 1929 году Пресняков окончил высшие командные курсы «Выстрел».



Фото: г. Омск. Здание где размещалась Омская пехотная школа имени М.В.Фрунзе.

С сентября 1931-го по 1934 год был руководителем тактики в Омской пехотной школе имени М.В. Фрунзе.



Фото: Пресняков, Иван Андреевич, руководитель тактики Омской пехотной школы имени М.В. Фрунзе. 1931 год.

В 1934—1938 годах он был руководителем военной кафедры Московского института физической культуры, а в 1938—1940 годах он работал старшим помощником инспектора пехоты РККА.

В 1940 году Преснякова назначили начальником отдела боевой подготовки Архангельского военного округа.



Фото: Генерал-майор Пресняков перед войной в штабе Архангельского военного округа, в качестве начальника отдела боевой подготовки. 1941 год.

4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора.

C началом Великой Отечественной войны и с формированием московского народного ополчения в начале июля 1941 года генерал Пресняков назначен командиром 5-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения (Фрунзенского района).

В середине июня 1941 года 5-я ополченческая дивизия генерала Преснякова была включена в состав 33-й армии и до начала Московской битвы занималась, в основном, строительством оборонительных сооружений Можайской оборонительной линии и Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа.

19 сентября 1941 года в ходе общих мероприятий по переформированию всех московских ополченческих дивизий в общевойсковые стрелковые дивизии, 5-я ополченческая дивизия генерала Преснякова получила наименование 113-я стрелковая дивизия.

В конце сентября 1941 года 113-я стрелковая дивизия, оставаясь в Резервном фронте, была включена в состав 43-й армии.

Дивизия заняла оборонительную полосу армии по реке Шуица в районе Спас-Деменска.

2 октября 1941 года 113-я дивизия оказалась в центре немецкого удара «Тайфун». Несмотря на героическое сопротивление и умело организованную оборону, полки генерала Преснякова были вынуждены отступить.

При выходе из окружения Иван Андреевич был ранен, а 16 октября 1941 года будучи контуженным попал в плен.

Первоначально содержался в лагере для военнопленных в польском городе Замосць (А так-же в лагерях: офлаг XIII D (62), шталаг 336), а затем его отправили в лагерь Хаммельбург, а затем во Флюсенбург.

Там сразу же по прибытии, 5 января 1943 года, ночью, генерал‑майора Преснякова, генерал‑майора танковых войск, Героя Советского Союза Шепетова и десятерых политработников вызвали в комендатуру и под предлогом отправки в другой лагерь вывезли за пределы зоны и расстреляли.

Тела их сожгли в крематории.

Награды Российской империи:

орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»

Георгиевский крест 4-й степени

Награды СССР:

Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

https://stariy-voin.livejournal.com/101493.html – цинк