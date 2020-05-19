Квартирный вопрос: звезда “Мстителей” Джереми Реннер преподнес своей матери необычный подарок

19.05.2020, 18:30, Разное

Сам того не зная, исполнитель роли Соколиного Глаза во франшизе “Мстители” подготовился к самоизоляции в США получше многих и сделал все возможное, чтобы его семья не разлучалась. Еще до начала карантина Джереми Реннер решил перевезти маму Валери Кирли поближе к Лос-Анджелесу – где проживают все ее дети и внуки, в том числе и дочь Джереми, 7-летняя Ава. Для матери актер присмотрел симпатичный кондоминиум 70-х годов, расположенный в районе Вудлэнд-Хиллс – только “забыл” сказать, что до окончательного заезда Валери в дом он преобразует ее новое гнездышко до неузнаваемости.

Джереми Реннер и его мать Валери Кирли Джереми демонтирует кондоминиумДля чудесной трансформации Джереми прибегнул к помощи нового американского телешоу Celebrity IOU – программы, в которой знаменитости преобразовывают пространство для своих близких, родственников и коллег. Ведущие передачи – Дрю и Джонатан Скотт — до этого вели еще одно популярное в США шоу Property Brothers (по преобразованию гаражей и небольших построек) и явно набили руку на трансформациях недвижимости. Не понаслышке знаком со строительными работами и сам Джереми, который до этого не раз держал в руках топор и пилу. Он же помог братьям-ведущим на начальных этапах преобразования кондоминиума – сломал все полы и несколько несущих стен, а после побелки и укладки нового пола лично развешивал шкафы на новой кухне своей матери.

Середина процесса

Моя мама – все для меня. Она все мне отдала и пожертвовала ради меня очень многим. Она родила меня, когда ей было не больше 18, и как-то сказала мне, что давно простила себя за те ошибки, которые совершала в моем воспитании, ведь все-таки я был ее первым ребенком. И кстати, не зовите ее бабушкой – это моя мамочка, она может и обидеться,

– предупредил Реннер ведущих перед встречей с Валери. Весь процесс трансформации жилища занял у него и команды шоу пять недель, по истечении которых ничего не подозревающая Валери пришла вместе с сыном оценить перемены. Женщина, которая до телеремонта уже некоторое время проживала в кондоминиуме, а во время записи шоу гостила в доме самого Джереми, так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез. Особенно Валери впечатлила новая гостиная, из которой пропала ее “зеркальная стена”, требовавшая постоянной уборки. А также кухня.

Бывшая гостиная с “зеркальной стеной” И ее новый вариант Бывшая кухня… …и новая Спальня

Одни лишь полы в этом доме заслуживают отдельного внимания. Моя жизнь совершила полный круг, и теперь я могу проводить здесь дни со своей семьей. Это очень модное жилье, поэтому я бы сейчас не отказалась от какого-нибудь модного коктейля,

– рассказала в финале шоу сама Валери и горячо поблагодарила Джереми и ведущих.

Валери с Джереми… И с ведущими шоу