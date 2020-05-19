Райан Рейнольдс, Крис Хемсворт, Мэрил Стрип и другие звезды читают повесть “Джеймс и гигантский персик”: видео дня

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19.05.2020, 18:30, Разное

Режиссер Тайка Вайтити вместе с фондом Роальда Даля организовал благотворительное чтение повести “Джеймс и гигантский персик”.

Читать буду я и мои друзья. Когда я говорю “друзья”, то подразумеваю “знаменитости”,

– шутит в тизере чтений Тайка.

Читать “Джеймса и гигантский персик” будут действительно сплошь селебрити: Крис и Лиам Хемсворт, Мэрил Стрип, Бенедикт Камбербэтч, Райан Рейнольдс, Кара Делевинь, Кейт Бланшетт, Минди Кейлинг, Люпита Нионго, Билли Портер, Эдди Редмэйн, Сара Полсон и многие другие. Не хватает только Тимоти Шаламе – кто, если не он, должен читать повесть с таким названием.

Цель акции – собрать деньги для фонда Partners in Health, который поддерживает работников системы здравоохранения. Всего выйдет 10 эпизодов, и первые два уже доступны.

Будучи взрослым ребенком, который регулярно читал “Джеймса и гигантский персик” для своих дочерей, я рад сотрудничеству с моими друзьями из команды Даля и Partners in Health, чтобы пересказать эту историю для тех, кто сейчас нуждается. Это чудесная сказка о стойкости детей, преодолении невзгод и о том, как справиться с изоляцией, что сейчас чрезвычайно своевременно,

– говорит Вайтити.

В книге “Джеймс и гигантский персик” рассказывается история мальчика, который оказывается внутри гигантского магического персика и знакомится с местными жителями-насекомыми. Даль планировал озаглавить книгу “Джеймс и гигантская вишня”, но впоследствии изменил ягоду на персик, так как он “симпатичнее, больше и громче хлюпает”.



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