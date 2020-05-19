Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
19.05.2020, 18:30, Новости дня
Многофункциональные центры (МФЦ) будут открыты в Москве с 25 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги», – передает его слова ТАСС.
На прошлой неделе Собянин уже отмечал, что работа МФЦ может быть возобновлена в ближайшее время, но высказался за то, чтобы научить пожилых людей пользоваться онлайн услугами.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что Москва и Московская область уже вышли на плато по коронавирусу.
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