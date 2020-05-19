 

Собянин: Москва избежала самого страшного сценария по коронавирусу

19.05.2020, 18:30, Новости дня

Власти Москвы допускали, что к середине мая распространение коронавируса в столице будет таким, что городская система здравоохранения не справится, однако этого сценария удалось избежать, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Примечательно было то, что три-четыре недели назад мы вообще прогнозировали на сегодняшний день, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализаций тяжелобольных, что наша система просто не справится. Это был огромный стресс – такое будущее просчитывать и готовиться к нему. Это был ужасный прогноз», – передает его слова ТАСС.

Собянин отметил, что этот сценарий не сбылся, и это в первую очередь заслуга москвичей, ответственно подошедших к требованиям по самоизоляции.

В то же время, указал мэр столицы, ситуация не так легка, как кажется, передает РИА «Новости».

«Нужно не то, что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением – и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение – и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной», – сказал Собянин.

До этого он сообщил, что жителям Москвы разрешат прогулки, когда начнет сокращаться число смертей от коронавирусной инфекции нового типа, однако пока режим самоизоляции сохраняется.



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