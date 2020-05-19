 

Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

19.05.2020, 18:30, Новости дня

Над нейтральными водами Черного моря пролетели бомбардировщики Ту-22М3, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа, сообщило Минобороны.

Отмечается, что экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа», – приводит сообщении ведомства РИА «Новости».

В МО подчеркнули, что дальняя авиация регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что норвежские истребители F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-22М3, проводившие плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.



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