“Использую этот шанс, чтобы жить”: Звезда “Аншлага” Светлана Рожкова готова к пересадке печени

19.05.2020, 18:30, Разное

Недавно популярная артистка комического жанра Светлана Рожкова дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых подробностях своей личной жизни. В частности, знаменитость проинформировала о процессе протекания у неё опасного недуга – аутоимунного заболевания печени.

Как пояснила актриса интернет-изданию “СтарХит”, о своей болезни, билиарном циррозе печени, она, в целом, узнала случайно: в один из дней пять лет назад она вдруг почувствовала, что “не может встать с кровати”. Светлана Рожкова обратилась к профильным специалистам, которые сразу же выявили наличие тяжелого заболевания печени. Впрочем, по словам звезды передачи “Аншлаг”, до сих пор является неясным вопрос происхождения болезни: по одной версии, её вызвали стрессовые ситуации, по другой – вирусные заболевания. Примечательно, что в момент выявления болезни у неё была идентифицирована третья её стадия, являющаяся очень опасным этапом, и прогнозы медиков были весьма неутешительными: её “давали” всего полтора года.



К счастью, благодаря профессиональным усилиям врачей, прогрессирование удалось остановить, и сейчас у актрисы лишь вторая стадия. На вопрос журналистов о перспективах телезвезда ответила, что в случае наступления четвертой терминальной стадии может понадобится даже пересадка этого жизненно важного органа. Однако она изъявила готовность при необходимости пойти и на этот риск: “Если до этого дойдет, то, конечно, использую этот шанс, чтобы жить”.



Впрочем, Светлана Рожкова все еще полна оптимизма. По её словам, до наступления пандемии она не прерывала творческой деятельности, да и на самоизоляции не дает себе времени для печали: знакомится и общается с новыми людьми, осваивает Интернет и т.п. Более того, артистка-комик регулярно уделяет время физической активности и осуществляет пешие прогулки на расстояние до пяти километров в день. К слову, знаменитость обожает соцсети и всерьез намерена в ближайшее время заняться блогерством. “Здесь есть только мое желание и моя фантазия. Так что браво сегодняшнему дню!” – звучным слоганом резюмировала свои откровения Рожкова.