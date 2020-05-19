В СМИ назвали дату визита Ермака и Кулебы в Берлин

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19.05.2020, 18:20, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак 2 июня посетят Берлин, сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

Они обсудят ситуацию на Донбассе, выполнение договоренностей, достигнутых в декабре во время встречи лидеров “Нормандской четверки”, а также интенсификацию работы трехсторонней контактной группы в Минске. 

По сведениям собеседников издания, Кулеба и Ермак встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и внешнеполитическим советником канцлера Ангелы Меркель Яном Хекером.

О подготовке визита Ермак сообщил 16 мая во время встречи с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Стороны анонсировали новую встречу (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

13 мая стало известно, что в Берлин для консультаций прилетал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он заявлял, что его общение с представителем канцлера Германии Ангелой Меркель прошло конструктивно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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