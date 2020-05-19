Россия стала чаще выдавать свои паспорта. Большинство новых граждан – украинцы

19.05.2020, 18:20, Новости дня

Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство, следует из данных, которые опубликовало министерство внутренних дел страны.

В январе-марте 2020 года российского гражданство получило 161 170 иностранцев, тогда как за аналогичный период 2019 года – 63 249.

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza проанализировали статистику последних лет и сообщили агентству РБК, что выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года.

В 2016 году российское гражданство предоставили 265,3 тыс. человек, в 2017 году – 257,8 тыс., в 2018 году – 269,4 тыс., 2019 год – 497,8 тыс.

Большинство получивших российские паспорта – граждане Украины. С начала 2016 года в российское гражданство приняли 676,8 тыс. украинцев (46,6% от общего числа получателей российских паспортов). На втором месте – уроженцы Казахстана (12,9%), на третьем – Таджикистана (10%).

Агентство отметило, что доля украинцев, которые хотя получить российское гражданство, за последний год увеличилась: в 2019 году она выросла до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67%. Это связано с тем, что с 2019 года МВД РФ начало массово предоставлять гражданство жителям оккупированных Россией районов Донбасса.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий к украинскому гражданству. В апреле 2020 года Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.

Население России сейчас составляет около 146 млн человек. В конце 2018 года в РФ утвердили новую концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы, которая направлена на привлечение в страну новых граждан. Российские власти официально не называли количество людей, которое хотят переселить в РФ из других стран, но по оценке бывшего заместителя директора Федеральной миграционной службы, специалиста по миграционному законодательству Вячеслава Поставнина, речь идет о 5–10 млн человек.

“С прошлого года и началась эта тенденция к увеличению числа людей, получающих гражданство, в связи с тяжелой демографической ситуацией. До того в районе 200–300 тыс. гражданств в год выдавали”, – сказал он РБК.