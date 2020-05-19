 

МИД Украины ведет переговоры с другими странами о восстановлении регулярного авиасообщения – СМИ

19.05.2020, 18:20, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины проводит переговоры с другими странами об открытии регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса, сообщила 19 мая “Европейская правда” со ссылкой на источники в ведомстве. 

По данным издания, по предложению МИД Украина не стала ждать запросы других государств, а сама инициировала переговоры, в том числе со странами Евросоюза. 

Собеседник издания сказал, что есть смысл возобновлять авиарейсы только тогда, когда граждане “смогут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами”. 

По его словам, решение о начале переговоров согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в государствах-членах ЕС уже получили соответствующие указания.

“Мы будем также учитывать эпидемическую ситуацию [в соответствующих государствах]”, – сказал собеседник издания. 

“Европейская правда” предположила, что в первую очередь авиасообщение будет восстановлено с теми странами, где также в ближайшее время возобновятся регулярные авиаперевозки, где нет вспышки эпидемии и которые позволят въезд гражданам Украины.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

14 мая Министерство инфраструктуры Украины опубликовало план возобновления пассажирского сообщения в связи с постепенной отменой карантина. Согласно ему международное авиасообщение должно быть восстановлено на последнем, третьем, этапе смягчения (дат, когда начнутся эти ослабления, в министерстве пока не называли). Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что это может произойти в июле. 

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что среди стран, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение, – Египет, Турция и Грузия, которые с июля готовятся принимать туристов. В ведомстве советовали украинца планировать отпуск за рубежом на вторую половину лета. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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