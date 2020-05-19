Грузия: оппозиция призывает власти сдержать слово

19.05.2020, 18:18, Новости дня

Грузинская оппозиция требует от властей выполнения всех договоренностей, достигнутых в результате двухсторонних переговоров. Как заявляют оппоненты руководства Грузии, только после этого они проголосуют в парламенте за принятие конституционных изменений, обеспечивающих избирательную реформу. В частности, согласно запланированным поправкам, во время парламентских выборов в октябре 120 депутатов будут избираться по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным.

«Это существенно продвинет страну вперед к пропорциональной и справедливой избирательной системе. Завершение этого процесса в интересах страны в целом, а также всех ее граждан, а не какой-либо конкретной партии», – заявляют в оппозиции.

Уже около двух недель продолжается спор оппозиции и правительства о сути договоренностей, достигнутых по итогам нескольких раундов переговоров, инициированных аккредитованным в Грузии дипкорпусом. Целью тех встреч было разрешение возникшего к тому времени в стране кризиса, вызванного отказом властей провести обещанную реформу избирательной системы.

Согласно оппозиционерам, договоренности от 8 марта, в том числе, подразумевали освобождение трех лиц, арест которых, согласно оппозиционерам, был политически мотивирован. Представители власти это опровергали, настаивая на недопустимости вмешательства в независимые решения грузинского суда.

Не допустить кризиса

После заявлений в поддержку оппозиционеров со стороны западных партнеров Грузии, включая председателя Комитета по международным отношениям Сената США Джеймса Риша (James Risch), президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух оппозиционных политиков чтобы, как она выразилась, «не допустить острого политического кризиса в стране».

«Я не могу допустить, чтобы страна погибла из-за этих двух преступников… Ответственность за сохранение политической стабильности лежит на мне», – заявила Зурабишвили.

При этом третий заключенный, один из владельцев оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» – Георгий Руруа остался в предварительном заключении. Оппозиция заявляет, что без его освобождения не преступит к обсуждению конституционных поправок.

Западные партнеры Грузии приветствовали решение президента Грузии, однако дали понять, что ожидают от властей исполнения всех взятых обязательств:

«В ближайшие недели, после того как парламент вернется к работе, мы ожидаем обещанных изменений в избирательной системе. Мы также с нетерпением ожидаем освобождения Георгия Руруа, владельца СМИ, который был арестован в декабре по подозрительному обвинению», – сказано в заявлении Комитета Сената США по международным отношениям от 15 мая.

Аналогичное заявление сделал 19 мая и глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, а также несколько других депутатов Европарламента.

Примечательно, что согласно грузинскому МВД, Георгия Руруа задержали за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. При этом оппозиция утверждает, что незаконное оружие ему «подбросили» во время обыска, и что у Руруа есть право на ношение и хранение другого оружия.

Легитимное право президента

Президент Грузии может помиловать Георгия Руруа только после того, как суд вынесет решение по его делу. В свою очередь правящая партия «Грузинская мечта», вопреки обвинениям оппозиции, опровергает свою причастность к актам помилования президента. Власти утверждают, что Саломе Зурабишвили является независимым политиком, и что её решение по поводу помилования двух оппозиционеров не было согласовано с партией.

«Я хорошо понимаю раздражение наших рядовых граждан в связи с помилованием привилегированной касты политиков, совершивших такие тяжкие, конкретные уголовные преступления. Хотя помилование абсолютно легитимное право президента», – заявил 19 мая премьер Грузии Георгий Гахария.

Суверенный выбор

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия считает «очень важной победой для страны» освобождение из заключения двух политиков в результате давления – с одной стороны, оппозиции, и с другой – международного сообщества. По его словам, это подтверждает то, что грузинское руководство все же считается с мнениями партнеров и оппонентов, что обеспечивает нахождение Грузии «на орбите цивилизованного мира». Одновременно эксперт говорит о важности того, чтобы соглашение было полностью выполнено и был освобожден третий фигурант этой истории – Георгий Руруа.

При этом политолог отмечает, что суверенитет Грузии основывается на её независимом выборе прозападного внешнеполитического курса. Причем как напоминает Нодия, Грузия сделала свой выбор еще в 19-м веке, и вновь подтвердила его в эпоху первой демократической республики в 1918-1921 годах: «этот выбор суверенен, так как его нам никто не навязывал. Более того, география не способствует тому, чтобы мы вступали в единоборство с Россией, но мы сами так решили».

Нодия считает, что стремление Грузии быть признанной частью Запада предоставляет западным странам определенные рычаги давления на страну.

«Мы потратили много времени на то, чтобы убедить Запад, что являемся европейской нацией. Пока мы их в этом окончательно не убедили, но расширился круг людей, кто считает, что Грузия является частью европейского мира. И те, кто в конце концов в это поверил, ставит перед нами высокие стандарты… Альтернатива конечно же есть – быть евразийцами, затерянными в российском болоте. В этом случае сажать в тюрьмы можно будет всех по собственному усмотрению. Международные организации все равно будут критиковать, но ты уже это проигнорируешь, а американские сенаторы и европарламентарии махнут на тебя рукой и не будут обращать особенного внимания. Все дело в выборе», – резюмировал Нодия.