В Ростехе заявили о попытке подкупить сотрудников производящего аппараты ИВЛ завода

19.05.2020, 18:16, Новости дня

Сотрудников уральского завода, производящего аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его, сообщили в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Действительно, зафиксированы попытки подкупа сотрудников УПЗ. Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода», – сообщили РИА «Новости» в КРЭТ, куда входит «Уральский приборостроительный завод» .

Ранее появились сообщения о том, что неназванному сотруднику завода прислали СМС с просьбой рассказать за деньги свою версию событий в медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли возгорания.

В КРЭТ добавили, что направят обращение по данным фактам в правоохранительные органы.

На прошлой неделе на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка Следственного комитета – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек. Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».