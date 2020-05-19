МИД назвал антигуманными санкции ЕС против Сирии в условиях коронавируса

19.05.2020, 18:16, Новости дня

Односторонние санкции Евросоюза в отношении Сирийской Арабской Республики выглядят «антигуманно» в условиях пандемии коронавируса, сообщил МИД России.

«Сирия уже многие годы живет в условиях незаконных односторонних, принятых в обход Совета Безопасности ООН есовских санкций, которые и прежде существенно осложняли процесс гуманитарного содействия стране. Ныне же, в условиях пандемии, сохранение санкций в полном объеме выглядит и вовсе антигуманно», – говорится в комментарии на сайте МИД.

По мнению Москвы, в санкциях ЕС есть «неприкрытая политическая подоплека», из-за которой попытки гуманитарной помощи Сирии сведены на нет.

Перед тем, как помочь Сирии, европейским операторам приходится разрешить множество бюрократических вопросов. Им необходимо предоставить компетентным национальным органам своих стран исчерпывающие доказательства, что поставляемая медицинская продукция не позволит сирийскому правительству получить прибыль от ее перепродажи или использовать ее не по прямому назначению.

Также без разрешения ЕС нельзя открывать счета в сирийских банках для проведения платежей за медицинские поставки.

При этом поставка масок, перчаток, дезинфицирующих средств в Сирию не запрещена.

«Но разъяснения Еврокомиссии на этот счет сопровождаются настораживающими оговорками – «в принципе» и «как правило». Дабы не навлечь на себя обвинения в продаже товаров «двойного назначения», поставщикам опять же рекомендовано заблаговременно согласовывать свои действия с национальными компетентными органами. Сомнения у Еврокомиссии вызывают даже базовые компоненты наиболее распространенных спиртовых антисептиков, таких как этанол и изопропанол. Откровенно абсурдно смотрятся оправдания еврочиновников, будто с помощью этих веществ могут осуществляться некие «внутренние репрессии», включая «химические атаки», – объяснили в МИД.

При этом санкции затрагивают только людей, проживающих в контролируемой сирийским правительством территории, а сирийская «оппозиция» выведена за скобки таких ограничений, подчеркнули в ведомстве.

В этой связи Москва призвала ЕС отказаться от односторонних санкций в отношении Сирии и проявить солидарность с многострадальным народом этой страны.

Ранее Москва заявила, что Всемирная организация здравоохранения при урегулировании сложной эпидемиологической ситуации в Сирии лоббирует интересы Запада, в частности США, в ущерб интересам гражданского населения республики.

В начале мая президент Сирии Башар Асад заявил, что низкий уровень распространения коронавирус в Сирии не означает, что страна вышла из «зоны риска», вполне вероятна резкая вспышка болезни, масштабы которой могут стать катастрофическими.