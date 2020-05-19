Мнение: Запрет прощания

19.05.2020, 18:10, Разное

В Петербурге очередная новация в связи с карантином. Теперь по распоряжению санитарных властей запрещены процедуры прощания с умершими с любыми диагнозами и причинами смерти:

«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», — говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание — «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

С одной стороны это говорит о дальнейшей утрате контроля над обстановкой, а бюрократия всегда реагирует на такую ситуацию однозначно, ужесточая запреты, даже если они выходят за грань абсурда. С другой, речь идет о дальнейшем прощупывании пределов терпения населения – что еще можно сделать с людьми, чтобы они взорвались.

Обстановка двоевластия, которая сложилась в стране, требует своего разрешения. Любой структурный или системный сдвиг по мере накопления противоречий в конечном итоге разрешается через короткий, но жесткий кризис. Восстание людей для тех сил, которые сегодня оседлали тему борьбы с коронавирусом, выглядит вполне допустимым и предпочтительным. Причем именно сейчас, пока люди разобщены и неорганизованы. Такой бунт легко подавить, но именно он и может стать поводом для смещения равновесия в пользу структур, активно продвигающих фашизм как инструмент захвата и удержания власти, а также расправы над своими конкурентами и политическими противниками.

Создание невыносимых условий – вполне логичное решение для побуждения людей к массовым выступлениям и даже мятежу. Одно абсурдное и неприемлемое решение проблему не решает, на людей нужно забрасывать в ежедневном режиме все более дикие и неприемлемые ограничения, вводя их в состояние тяжелейшего стресса.

Петербург и Москва – две наиболее вероятных локации для такого кризиса просто в силу своего статуса и значимости. Тем более, что обе столицы связаны и вспыхнувшие события в одной очень быстро перебросятся в другую. В этом смысле где рванет первым, особого значения не имеет. Конечно, запредельная интеллектуальная убогость петербуржского градоначальника вносит свои собственные коррективы – многие решения в Петербурге принимаются просто по чудовищной глупости и управленческой несостоятельности нынешних властей, но это вполне укладывается в схему провоцирования населения на бунт. И чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у нынешних "борцов" с коронавирусом перехватить управление уже по-настоящему.