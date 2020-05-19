 

Актер из «Полицейского с Рублевки» Антон Михайленко не опроверг факт задержания за наркотики

19.05.2020, 18:09, Разное

Антон Михайленко, известный благодаря съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки», не опроверг факт своего задержания в Москве. В крови актера тогда были найдены остатки наркотических веществ.
Антон Михайленко несколько месяцев назад из-за странного поведения был задержан представителями правоохранительных органов. Его отправили на проведение медэкспертизы. Актер подчеркнул, что не понимает теперешнего интереса к инциденту, произошедшему два или полтора месяца назад. Михайленко предположил, что «так не хватает новостей в период карантина, что хоть что-то пытаются вытянуть». Он отметил, что не видит в этой истории ничего интересного, назвав ее дурацкой, и считает себя актером не такого уровня, чтобы мог на этом «хайпануть» и обратить на себя внимание.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. В данное время ведутся поиски человека, продавшего актеру запрещенные вещества, передает «Слово и Дело».



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