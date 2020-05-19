Собянин заявил о скором открытии клиник для планового приема

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19.05.2020, 18:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы скоро начнут открывать часть клиник для оказания плановой медицинской помощи.

Об этом информирует РИА «Новости».

Между тем, Собянин сообщил, что «безответственно» было бы говорить о победе коронавируса, передает ТАСС.

«В больницах у нас сегодня лежат около 18 тыс. людей, тяжело болеющих», – сказал Собянин.

Мэр Москвы заявил, что в рамках скрининговой программы проведено уже 10 тыс. исследований на антитела к коронавирусу.

«На сегодняшний день анализируем результаты, в ближайшее время расскажем более подробно, что это за результаты», – сказал он.

По его словам, программа тестирования – «важнейшая часть работы» по борьбе с эпидемией.

Также Собянин сообщил, что с 25 мая в Москве будут открыты многофункциональные центры.



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