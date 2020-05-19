Украина заявила о готовности восстановить авиасообщение с Грузией

19.05.2020, 18:08, Новости дня

Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам министра, он провел видеоконференцию с министром экономики Грузии Натией Турнава, которая проинформировала о готовности Грузии открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

«Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты», – сообщил Криклий.

Грузия с 1 июля открывает границы для иностранных визитеров. С различными странами ведутся переговоры о возобновлении полетов и, вероятно, пионером станет Израиль. В прошлом году Грузию посетило 9,4 млн иностранных туристов. Это принесло 3,3 млрд долларов.

В Грузии 702 человека заболело коронавирусом, излечилось 456, скончалось 12 человек. С 22 мая отменяется режим ЧП, введенный 21 марта.

Грузия с 1 мая начала работу по восстановлению регулярного авиасообщения.