 

Украина заявила о готовности восстановить авиасообщение с Грузией

19.05.2020, 18:08, Новости дня

Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам министра, он провел видеоконференцию с министром экономики Грузии Натией Турнава, которая проинформировала о готовности Грузии открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

«Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты», – сообщил Криклий.

Грузия с 1 июля открывает границы для иностранных визитеров. С различными странами ведутся переговоры о возобновлении полетов и, вероятно, пионером станет Израиль. В прошлом году Грузию посетило 9,4 млн иностранных туристов. Это принесло 3,3 млрд долларов.

В Грузии 702 человека заболело коронавирусом, излечилось 456, скончалось 12 человек. С 22 мая отменяется режим ЧП, введенный 21 марта.

Грузия с 1 мая начала работу по восстановлению регулярного авиасообщения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Украине рекорд по числу вылечившихся от COVID-19 за сутки

08.04 / В США установлен новый рекорд смертности от коронавируса – более 1,9 тыс. за день

02.04 / Эксперт оценил последствия падения экспортной цены российской нефти

07.04 / COVID-19: В России проведено почти 800 тысяч тестов, под наблюдением 185 тысяч человек

07.05 / В Польше из-за коронавируса перенесли выборы президента. Голосование планируют провести по почте

17.04 / Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

10.05 / Паралимпиец Бурлаков: Никто и ничто не состоянии отнять у нас День Победы

29.03 / В Киев прибыл спецпоезд с украинцами из России

12.05 / Захарова пояснила, почему США считают себя победителями во Второй мировой войне

06.04 / Момент гибели эпатажного блогера Павла Петеля попал на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска