 

Премьер Мишустин выздоровел и вернул себе обязанности главы правительства

19.05.2020, 17:58, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПрезидент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому полномочия премьер-министра снова возвращаются Михаилу Мишустину. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

О заражении Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день его госпитализировали, а временно исполняющим обязанности главы кабинета министров назначили вице-премьера Андрея Белоусова. Находясь в медучреждении, Мишустин с помощью видеосвязи провел несколько совещаний с чиновниками правительства РФ.

Вслед за Мишустиным коронавирус обнаружили у других членов правительства: главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

Коронавирусную инфекцию также обнаружили у шестерых депутатов Госдумы. Известны имена четырех из них – это депутаты Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

 



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