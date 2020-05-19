“Медиазона”: каждый 15-й умерший от коронавируса в России – медработник

19.05.2020, 17:58, Новости дня

В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медицинских работников, то есть каждый 15-й скончавшийся от COVID-19. Об этом пишет “Медиазона”, журналисты которой проверили официальные данные о смертях российского медперсонала.

За основу журналисты взяли “Список памяти” – онлайн-проект, в который вносят фамилии врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время эпидемии коронавируса.

Из представленных на 18 мая 222 фамилий в списке журналистам удалось найти подтверждение смерти 186 человек. Отдельно они отмечают Дагестан – там глава местного минздрава подтвердил смерть 40 смертей медиков от пневмонии и COVID-19. Также гибель врачей официально признали в Московской области – 16 случаев, в Санкт-Петербурге – 14 погибших.

По данным издания, младший и средний медицинский персонал чаще остальных умирает от коронавируса, особенно это затронуло медсестер – их погибло уже 34.

По официальным данным, в России смертность от коронавируса остается низкой в сравнении с другими странами. Но если данные о смертях медработников, предоставляемые властями, соответствуют реальности, пишет “Медиазона”, то доля смертей медиков составляет почти 7%, что в разы выше, чем в других странах – Великобритании (0,5%), Италии (0,65%), Испании (0,27%) и США (0,48%).

В издании такие показатели объясняют двумя предположениями:

занижением официальной статистики смертности от коронавируса;

высокими рисками, которые существуют у российских врачей при работе с пациентами с COVID-19. В первую очередь это нехватка защитных средств, на что не раз жаловались врачи и медсестры в России.

В профсоюзе медицинских работников “Действие” рассказали, что на высокую смертность медиков могла повлиять и плохо организованная работа.

“Когда обычная бригада скорой помощи отправляется на обычный вызов или участковые терапевты ведут обычный прием – нет презумпции того, что они работают с ковидными. Соответственно, средств индивидуальной защиты серьезных им не выдают”, – объяснил сопредседатель профсоюза Андрей Коновал.

Газета Financial Times 13 мая выпустила материал о том, что настоящее число умерших от COVID-19 в России может быть на 70% больше официально озвученных данных. После этого российские власти начали борьбу с газетой и российскими изданиями, выпустившими заметки на основе расследования FT.