Личное: Зачем развелась Полина Гагарина?

19.05.2020, 17:55, Разное

Любая женщина, когда ей исполняется 30, должна суметь пересмотреть свою жизнь, узнать, какая она есть на самом деле, и принять себя.

По факту это означает развод.



Фото: Соцсети

Певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым три недели назад. Вышибла из бизнеса, из дома, из тёплой постельки.

Зачем разводится Полина? Неужели, нашла себе новый пенис? Или мужа застукала с писечкой? Я расскажу.

Многие сейчас возмущаются, как их обманули, вспоминая рекламу йогурта, где семья Полины снялась в полном составе. И слали мне проклятия, когда я смеялась над этой показной семейной идиллией.

Откровенно скажу, что Полина не вызывает во мне никакого положительного отклика. Таланта нет, писей крутит с 16 лет — сколько таких на эстраде? Имя им — легион.

Однако, нужно признать, что Полина — баба сильная, если не сказать, что прожжённая. Когда у тебя продюссерами были Макс Фадеев и Константин Меладзе, ты становишься поневоле и сама Серябкиной и Веркой Брежневой.

И заметьте, Полина сама сливала этих монстров — не они от неё избавлялись, а она уходила от них, выжав всё и отымев по полной.

Сейчас Полине уже 33 — время принять себя. Да, не девочка-припевочка. Не наивная прелесть. Циничная сучка, с жёстким характером — нахрена ей такое рыхлое никто, как муж Дмитрий?

Я уверена, что женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает. Пусть, не боится, но признаёт в душе, что он сильнее — и физически, и морально. Таких мужчин мы любим. Других — слабеньких, убогих — можем какое-то время терпеть, но потом их обязательно должны бросить.

Вот и Полина слила маргаринового мужа, и правильно сделала. Ей нужен тот, кого она сможет уважать, и, как следствие, чувствовать себя с ним женщиной, а не локомотивом. И 33 года — тот самый рубеж, когда пора начинать принимать правильные решения о своей личной жизни.

Молодец Полина. Хвалю за осознанность.

А как у вас? Кто рядом с вами — именно тот, кто действительно подходит вам?