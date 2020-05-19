Сбербанк создал компанию по организации производства вакцины от коронавируса

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19.05.2020, 17:53, Новости дня

Сбербанк создал новую компанию, которая займется организацией производства вакцины от коронавируса, сообщил глава банка Герман Греф.

Дочернее предприятие Сбербанка ООО «Иммунотехнологии» будет поддерживать производство вакцин, сообщил Греф, передает ТАСС.

«Мы не собираемся производить вакцину от коронавируса. Сбербанк будет поддерживать этот процесс. Это совместная работа с Минздравом, она носит проектный характер», – сказал он.

Компания была зарегистрирована 15 мая, основным видом ее деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.

В понедельник СМИ сообщали, что биотехнологическая компания Moderna заявила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев.

До этого президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.



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