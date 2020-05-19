Собянин объяснил, когда москвичам разрешат гулять

19.05.2020, 17:53, Новости дня

Жителям Москвы разрешат прогулки, когда начнет сокращаться число смертей от коронавирусной инфекции нового типа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент наблюдается рост смертей, отметил градоначальник, передает РИА «Новости».

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в Москве стоит ослабить режим самоизоляции, разрешив прогулки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что прогулки, к которым привыкли россияне, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.