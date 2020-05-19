Стала известна стоимость и характеристики всех моделей iPhone 12 от Apple

19.05.2020, 17:53, Разное

В Сети появилась информация о стоимости линейки iPhone 12 от Apple. Кроме того, стали известны дополнительные характеристики новых устройств.

В течение последних нескольких месяцев в профильных изданиях появляется информация о подробностях новинок от Apple. Главой компании Тимом Куком было дано обещание об увеличении секретности, однако инсайдерами продолжается сливание данных об устройствах. Уже стало известно о стоимости iPhone 12 Max, которая составит 749 долларов. Гаджет получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей от BOE и LG. Камеры, объем памяти, и дизайн будут такими же, как и в стандартном iPhone 12, цена которого составляет 649 долларов. iPhone 12 Pro, предлагаемый за 999 долларов, получит OLED-дисплей в 6,1 дюйма от Samsung, и частоту обновления в 120 Гц. Устройство оснастят тройной основной камерой с LiDAR. Смартфон одним из первых будет поддерживать 10-битный цвет с максимальной яркостью 1 341 нит.

iPhone 12 Pro Max получит 6,68-дюймовый дисплей и разрешение 2778х1284 пикселей, а также поддержку Y-OCTA, 10-битный цвет и поддержку XDR. Покупатель сможет приобрести такую модель за 1 099 долларов, пишет Inforeactor.