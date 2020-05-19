 

Стала известна стоимость и характеристики всех моделей iPhone 12 от Apple

19.05.2020, 17:53, Разное

В Сети появилась информация о стоимости линейки iPhone 12 от Apple. Кроме того, стали известны дополнительные характеристики новых устройств.
В течение последних нескольких месяцев в профильных изданиях появляется информация о подробностях новинок от Apple. Главой компании Тимом Куком было дано обещание об увеличении секретности, однако инсайдерами продолжается сливание данных об устройствах. Уже стало известно о стоимости iPhone 12 Max, которая составит 749 долларов. Гаджет получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей от BOE и LG. Камеры, объем памяти, и дизайн будут такими же, как и в стандартном iPhone 12, цена которого составляет 649 долларов. iPhone 12 Pro, предлагаемый за 999 долларов, получит OLED-дисплей в 6,1 дюйма от Samsung, и частоту обновления в 120 Гц. Устройство оснастят тройной основной камерой с LiDAR. Смартфон одним из первых будет поддерживать 10-битный цвет с максимальной яркостью 1 341 нит.

iPhone 12 Pro Max получит 6,68-дюймовый дисплей и разрешение 2778х1284 пикселей, а также поддержку Y-OCTA, 10-битный цвет и поддержку XDR. Покупатель сможет приобрести такую модель за 1 099 долларов, пишет Inforeactor.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Названы предположительные биомаркеры педиатрического воспалительного синдрома при COVID-19

28.04 / Мнение: Коронадиверсия?

09.05 / Что стало с волосами? Рудковская изменилась до неузнаваемости

21.04 / Младенец плохо спит? Вот к каким расстройствам в будущем этом может привести

27.03 / Мнение: Пшеница дороже нефти, худший кризис за 100 лет и готовность к нефтяной войне

10.05 / Мнение: Убогий юбилей

16.04 / В Костроме женщина вернула найденные на улице 267 тысяч рублей

01.04 / Мнение: День рождения «Новой»

13.04 / Ольга Бузова «эротично» искупалась в ванне с лапшой быстрого приготовления

09.04 / Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска