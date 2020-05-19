 

Лавров заявил о создании США концепции противостояния держав

19.05.2020, 17:48, Новости дня

Американская администрация заменяет стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством мировых держав, формируя концепцию противостояния, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона, и вместо стратегической стабильности как цели, к которой нужно стремиться в отношениях между нашими странами и в отношениях между всеми ведущими державами мира, вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин «стратегическое соперничество великих держав». То есть концептуально закладывается противостояние, а не стабилизация обстановки», – сообщил Лавров, передает ТАСС.

По его словам, для понимания причин подобных изменений нужен прямой диалог, «которого пока, к сожалению, нет».

Ранее Лавров заявил, что Москва сомневается в возможности перемещения ядерного оружия США из Германии в Польшу, поскольку это будет прямым нарушением основополагающего акта России-НАТО.



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