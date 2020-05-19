 

Эксперт объяснил новую вспышку коронавируса в Китае

19.05.2020, 17:48, Новости дня

Новые выявленные случаи коронавируса в Китае могут быть завезенными, или же инфекция проявилась у людей без симптомов, сообщил вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Трудно комментировать вспышку. Надо подождать объяснений китайцев. Это может быть связано со случаями завоза», – сказал он «360».

Китай уже снял ограничения на фоне коронавируса и вернулся к привычной жизни, это означает, что все передвижения по стране возобновились. Другой возможной причиной новой вспышки может быть проявление инфекции у людей, которые незаметно для самих себя переносят вирус.

«В последнее время мы видим у нас в стране из проведенных тестов половина или больше – бессимптомники. Это значит, что скрыто инфицированные люди – здоровые носители. Они является эпидемиологическими опасными лицами», – отметил вирусолог. Такой человек может заболеть, если у него снизится иммунитет.

«Давайте оценим действия властей. Вы видите, насколько эффективно китайцы реагируют даже на 34 случая заболевания. Они объявляют карантин в миллионы людей. Это очень значимо», – добавил Зуев.

Ранее СМИ сообщили, что более 108 млн жителей провинций Цзилинь и Ляонин с 18 мая отправлены на карантин из 34 новых случаев коронавируса. Эпицентром новой вспышки стал город Шулань.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / В Душанбе сотрудник прокуратуры умер от пневмонии. Минздрав Таджикистана заявил, что это свиной грипп, а не коронавирус

05.04 / Экс-главу «Метростроя» вернули из-под домашнего ареста в СИЗО

07.04 / Испытание вакцины от коронавируса успешно прошло в Турции

07.04 / S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии

29.04 / Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости и роста экономики

29.04 / Выписывать новый или продлевать старый: главное об оформлении цифровых пропусков

16.04 / Жители Парижа пожаловались на перебои с мукой в магазинах

16.05 / Актрису Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

24.04 / Facebook заключила крупнейшую со времен WhatsApp сделку ради экспансии на восток

14.05 / Первый пуск новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли из-за нехватки средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска