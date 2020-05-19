Эксперт объяснил новую вспышку коронавируса в Китае

19.05.2020, 17:48, Новости дня

Новые выявленные случаи коронавируса в Китае могут быть завезенными, или же инфекция проявилась у людей без симптомов, сообщил вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Трудно комментировать вспышку. Надо подождать объяснений китайцев. Это может быть связано со случаями завоза», – сказал он «360».

Китай уже снял ограничения на фоне коронавируса и вернулся к привычной жизни, это означает, что все передвижения по стране возобновились. Другой возможной причиной новой вспышки может быть проявление инфекции у людей, которые незаметно для самих себя переносят вирус.

«В последнее время мы видим у нас в стране из проведенных тестов половина или больше – бессимптомники. Это значит, что скрыто инфицированные люди – здоровые носители. Они является эпидемиологическими опасными лицами», – отметил вирусолог. Такой человек может заболеть, если у него снизится иммунитет.

«Давайте оценим действия властей. Вы видите, насколько эффективно китайцы реагируют даже на 34 случая заболевания. Они объявляют карантин в миллионы людей. Это очень значимо», – добавил Зуев.

Ранее СМИ сообщили, что более 108 млн жителей провинций Цзилинь и Ляонин с 18 мая отправлены на карантин из 34 новых случаев коронавируса. Эпицентром новой вспышки стал город Шулань.