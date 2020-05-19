 

Мнение: Пионеры в ЖЖ

19.05.2020, 17:35, Разное

Есть еще в ЖЖ блогеры, которые помнят свое пионерское детство? Или вымерли уже все, выпилились, перекочевали в «Одноклассники»?

Ничего плохого в своем советском пионерском детстве не помню.  Видимо, был я хорошим пионером. Активным. Даже путевкой в «Артек» наградили.

До сих пор помню слова и пионерского гимна «Взвейтесь кострами….», и артековские песни.

На кремнистом артековском пляже
Море Черное весело пляшет.
Значит радо оно,
Что друзья собрались
В пионерской республике нашей….

Миллион лет прошло с майских дней 1976 года, когда я впервые услышал эту песню, а все не забывается. Как не забывается и «Артек»…

В общем, всех,кто не забыл пионерское детство, с праздником!

На снимках:

1976 год. Артек, лагерь Кипарисный, отряд 13 (шестой справа в первом сидящем ряду, без пилотки – я).

В Артеке в апреле 2014 года.

Источник: Ирек Муртазин



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