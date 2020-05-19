Мнение: Пионеры в ЖЖ
19.05.2020, 17:35, Разное
Есть еще в ЖЖ блогеры, которые помнят свое пионерское детство? Или вымерли уже все, выпилились, перекочевали в «Одноклассники»?
Ничего плохого в своем советском пионерском детстве не помню. Видимо, был я хорошим пионером. Активным. Даже путевкой в «Артек» наградили.
До сих пор помню слова и пионерского гимна «Взвейтесь кострами….», и артековские песни.
На кремнистом артековском пляже
Море Черное весело пляшет.
Значит радо оно,
Что друзья собрались
В пионерской республике нашей….
Миллион лет прошло с майских дней 1976 года, когда я впервые услышал эту песню, а все не забывается. Как не забывается и «Артек»…
В общем, всех,кто не забыл пионерское детство, с праздником!
На снимках:
1976 год. Артек, лагерь Кипарисный, отряд 13 (шестой справа в первом сидящем ряду, без пилотки – я).
В Артеке в апреле 2014 года.
Источник: Ирек Муртазин
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