Муж подтвердил расставание с Меган Фокс после слухов о любовнике

19.05.2020, 17:30, Разное

В свежем

интервью Остин признался, что от него ушла жена. Грин не стал говорить о

чувствах, которые испытал, когда любимая его бросила. Артист не хотел говорить

плохо о Меган Фокс. Судя по всему, мужчина еще надеется на воссоединение.

Также

выяснилось, что Грин и Фокс разъехались еще в конце прошлого, 2019 года. Интересно,

что расставанию предшествовал мистический эпизод. Остину провиделся вещий сон. Звезде

чудилось, что Меган приехала со съемок в плохом настроении. По лицу жены он

понял, что та поставила на их отношениях крест.

По словам

артиста, реальность мало чем отличалась от сна. После участия в фильме Midnight

in Switchgrass Меган стала вести себя иначе. Фокс казалась отстраненной и

задумчивой. Актер решил дать супруге время, но, к сожалению, ничего не менялось.

Когда Остин Грин предложил Меган Фокс пожить отдельно, та с радостью

согласилась.

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Публикация от Tout Pipole (@tout_pipole) 19 Май 2020 в 7:31 PDT

Напомним,

несколько месяцев назад появились слухи, дескать, Меган Фокс завела любовника. Поговаривали, что новым избранником актрисы стал рэпер Колсон Бейкер, которого публика знает под псевдонимом Machine

Gun Kelly. Остин Грин сплетни о пока еще жене комментировать отказывается.

Актер хочет сохранить с ней дружеские отношения ради их троих сыновей.