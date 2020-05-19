 

Под Петербургом в гараже обнаружили труп школьницы

19.05.2020, 17:30, Разное

18 мая в одном из бесхозных гаражей Кировска местный житель нашел труп школьницы. Насильственных признаков смерти на теле несовершеннолетней обнаружено не было.

Как сообщает ИА “Невские новости”, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Рядом с телом умершей находились канистра с прозрачной жидкостью и бутылка без этикетки.

По предварительной версии, школьница была в компании двух друзей и распивала неизвестную жидкость. Причина смерти девушки устанавливается.



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