Возбуждено первое уголовное дело из-за невыдачи доплат медикам

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19.05.2020, 17:30, Новости дня

В Краснодарском крае после жалобы сотрудников скорой помощи возбуждено первое в РФ уголовное дело о невыдаче медикам дополнительных выплат за борьбу с коронавирусом, информирует Следственный комитет.

«Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю по результатам проведенной доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда  в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

Отмечается, что дело возбуждено после публикации видеообращения работников скорой помощи Армавира, которые сообщили о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии.

«По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности», – сообщили в ведомстве.

Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Напомним, после видеообращения главврача горбольницы в Армавире уволили, однако медики записали еще одно видеообращение, в котором вступились за руководителя больницы.



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