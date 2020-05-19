В Госдуме призвали возвращать деньгами вместо ваучеров за отмененные туры

19.05.2020, 17:30, Новости дня

Туроператорам следует выплатить покупателям отмененных из-за коронавируса туров хотя бы половину стоимости путевки вместо ваучеров, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Сердце кровью обливается от того, сколько у меня комментариев в соцсетях и приходит писем по почте, я прекрасно понимаю людей. Мое мнение – надо было хотя бы половину отдавать живыми деньгами. Я надеюсь, что правительство при подготовке правил применения этих ваучеров это учтет. Ну хотя бы 30-50% живыми деньгами в это сложное время, когда людям нечего есть, можно и нужно обязать туроператоров вернуть, а государство им бы помогло», – передает ТАСС мнение Дегтярева.

По его словам, предложенная схема выдачи ваучеров – непопулярная мера, однако многие участники рынка обанкротятся в случае единовременного обращения туристов за полной компенсацией.

«Это – возможность таким образом сохранить экономическую устойчивость туроператоров, турагентов и хоть как-то защитить деньги туристов», – сказал глава комитета.

Он также подчеркнул, что ваучер означает обязательство туроператора организовать целиком эквивалентное запланированному путешествие, все параметры тура должны быть аналогичны указанным в путевке.

«Если вам обещано 14 дней в Турции в пятизвездном отеле с таким-то питанием, таким-то видом и на таком-то расстоянии от пляжа, то это все будет обеспечено, полный эквивалент, не надо здесь пугать людей курсом доллара», – подытожил депутат.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать россиянам про отмене туристических поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.

Позднее Ростуризм вместе с экспертами сформулировали набор первоочередных мер по восстановлению экономики в части туризма после кризиса.

Напомним, европейским отелям дали рекомендации для возобновления туризма.